4月から全世界に衝撃を与えているハンタウイルス。アメリカでは41人が「感染リスクが極めて高い」として42日間の監視対象になった（CDC 米疾病対策センター）。これは世界を覆いつくしたコロナ以来のパンデミックの始まりなのか。【映像】ハンタウイルス感染者が乗っていた船（実際の様子）事の発端は4月1日。オランダ船籍のクルーズ船「MVホンディウス（Hondius）」は全長107m、乗客定員約170人の中型船。南米アルゼンチン最