完全養殖ウナギのかば焼き＝19日午後、農林水産省水産庁は19日、完全養殖のウナギを世界で初めて、29日から試験的に一般向けに販売すると明らかにした。これまでは餌代や飼育にかかる人件費が高額で商用化が難しかったが、技術開発によりコストが削減できたという。日本橋三越本店（東京）やイオングループの電子商取引（EC）サイトで試験販売する。1尾当たり5千円程度。国立研究開発法人の水産研究・教育機構などによると、稚