5月14日に栃木で発生した強盗殺人事件をめぐる、元体操選手・田中理恵の発言が物議を醸している。「18日放送の『ひるおび！』（TBS系）でのことです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件では、指示役とされる横浜市の無職・竹前海斗容疑者と竹前美結容疑者の夫婦、さらに実行犯の少年ら4人が逮捕されました。夫婦はいずれも『自分たちは関係ない』などと容疑を否認。一方、実行犯たちは『夫婦に頼まれて