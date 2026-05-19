【ワシントン共同】トランプ米大統領が、くら寿司の米国子会社の株式を取得していたことが19日、分かった。米政府倫理局が公開したトランプ氏の申告書類によると、取得額は100万ドル（約1億6千万円）超〜500万ドル（約8億円）の範囲内だった。米国子会社「くら寿司USA」は米ナスダック市場に上場している。公開されたのは1〜3月期の取引に関する書類で、トランプ氏はくら寿司USAのほか、半導体大手エヌビディアや航空機のボー