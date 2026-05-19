オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）の?偉業?に賛否両論が出ている。今季２５ゴールをマークし、欧州主要リーグで日本人２人目の得点王となった。オランダメディア「ＦＲ１２．ＮＬ」によると、上田は「個人的には、この２年間クラブで得た経験のおかげで今シーズン、自分の実力を証明できたと思っています」と語った一方で「クラブの成績や自分のパフォーマンスに関しては満足できる点はほとんどあり