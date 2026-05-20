タレントのユージ（38）が19日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。現在のお金事情をぶっちゃけた。福岡県・小倉を旅したユージ。公園でお花見中の若い4人組と“相席”が成立。ただ4人中3人にJOYと間違われた。さらに「正直、最近あまりお見けしないなと思ってた。最近何さてるのかなって」との質問が。「芸能の仕事もやらせてもらいつつ、それなりに実はビジネスもやってて。アパレル関連のビジネスだったり