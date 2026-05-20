オリックスは２０日、２軍調整中の宮城大弥投手（２４）が米国で左肘内側側副靱帯再建術を受けたと発表した。開幕前にはＷＢＣ日本代表にも選出され、今季で３年連続３度目の開幕投手を務めた宮城は、登板３試合目の４月９日・ロッテ戦（京セラ）の六回途中に左肘を痛め、緊急降板。翌１０日に大阪市内の病院で左肘内側側副靱帯損傷と診断され、戦列離脱していた。チームでは同じエース候補の山下が１５日に米国の病院で右肘