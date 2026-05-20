先月、埼玉県戸田市で無免許でバイクを運転して乗用車と衝突し、バイクに同乗していた16歳の少年に重傷を負わせ、その場から逃走したとして、17歳の少年が逮捕されました。無免許過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、埼玉県戸田市に住む無職の17歳の少年です。先月21日の夕方、戸田市上戸田の信号のない交差点で無免許でバイクを運転していて乗用車と衝突し、バイクに同乗していた16歳の少年に重傷を負わせて、その場か