【安東＝仲川高志】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は１９日、自身の故郷である同国南東部・安東（アンドン）を訪れた高市首相に、伝統の木彫りの仮面を贈った。９種類の仮面で構成され、和合を象徴するという。大統領府は「韓日両国の友好関係の発展を願う意味」を込めたとしている。安東の「仮面舞踊」は、国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている。朝鮮王朝が外交使節団「朝鮮通信使」を日