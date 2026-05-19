「天気もよくて気持ちよかったです。あんまり緊張というよりも、何か私は気持ちがいいなと思っていました。（大悟のエスコートは）大悟さんがちゃんと律儀にやってくださって、ちょっと面白いなと思いつつ、ありがたかったです」5月16日、是枝裕和監督（63）の新作映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で公式公開され、日本メディアの囲み取材にこう答えたのは女優の綾瀬はるか（41）。同作品にお笑い