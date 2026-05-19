共働きの場合、生活にかかるお金を折半している夫婦は少なくない。付き合っているときから「割り勘が当たり前」の世代なら、当然そうなるだろう。しかし、もともとの所得に差があれば、結婚後は相当額を話し合うべきだ。そしてもちろん、子どもができれば話は別だと思うのだが……。【マンガ】別々に財布管理・40代共働き夫婦が「このままではマズいかも…」と焦ったワケ互いの預金額を知らないままにマッチングアプリで婚活をして