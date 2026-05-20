「シェアハウスって、若い子が入るところじゃないの？」そんな固定観念が、いま静かに崩れつつある。かつては20代中心だったシェアハウスに、40代・50代の入居者がじわじわと増えている。なかには80代の入居者を抱える物件もあるという。離婚、子育ての終了、単身赴任。あるいは、もう一度誰かと暮らしたいという気持ち……。理由は違っても、彼らが選んだのは「ひとりではない暮らし」だった。首都圏を中心にシェアハウスを運営す