北海道のじゃがバターを再現！「北海道じゃがチーズてりやき」を実食！まろやかさと食べ応えが両立した「北海道じゃがチーズてりやき」“ご当地マック”のトップバッターは「北海道じゃがチーズてりやき」。おなじみ「てりやきマックバーガー」に、北海道のじゃがいもとチーズを使ったポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品です。『聖闘士星矢』コラボの数量