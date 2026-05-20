資料四国電力 複数の電力会社の社員が自社が関係する裁判の法廷内でのやり取りを無断で録音していたことが明らかになっている問題で、四国電力も同様の行為を行っていたことが分かりました。 四国電力が2026年3月から社内調査を行った結果、自社が当事者となる民事裁判の一部で社員が裁判官の許可を得ることなく、法廷内でのやり取りを録音していたということです。 「社内での報告書を正確に作成するため」だったとし