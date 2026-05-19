お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）が18日、日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。日焼け止めを使わない理由を明かした。【写真】「ほーんと顔ちっさ」“小顔ファッションの最終形態”を披露したバービーこの日は「美肌オバケ芸能人が大集結!!今すぐ役立つ超肌ケアSP」と題した内容で、バービーは美肌への意識が高い“最強！肌オバケ軍団”メンバーとして出演。これまで肌のために、高級外車