演歌歌手・石川さゆりのめいであることを公表した２０歳の女優がプライベート姿をアップした。１９日までにインスタグラムで「＃バラ園」と美しい花々に囲まれたショットをアップしたのは、女優・石川満里奈。ふんわりしたボトムスに靴下を合わせたガーリーコーデを着こなし、フォロワーは「薔薇（ばら）の妖精降臨ですね」「薔薇も綺麗だけど満里奈ちゃんも綺麗」「足長いなぁ」「超超超美しい」「メロメロ」「足長っ」と絶賛