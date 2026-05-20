急速に普及するAIは現役学生の職業観にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。人材採用・キャリア支援サービス『クロスワーク』を提供するX Mile株式会社（東京都新宿区）が実施した「就職活動動向」に関する調査によると、現役学生の約8割が「条件次第でブルーカラー（現場職）を視野に入れる」と回答したことがわかりました。【調査結果】どんな条件があれば、もう一方の選択肢を選びますか？調査は、卒業後就職予定の全国1