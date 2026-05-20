ＮＨＫは２０日、岡田准一が主演した２０１４年の大河ドラマ「軍師官兵衛」など１９作品をＮｅｔｆｌｉｘで配信すると発表した。日本文化の発信とコンテンツの海外展開強化を目的としたもの。６月２２日から「軍師―」ほか６本の配信をスタートさせ、今年度中に計１９作品を提供する予定という。▼６月２２日から配信開始されるドラマ（順にタイトル、話数、制作年）・大河ドラマ「軍師官兵衛」５０２０１４・連続テレビ