【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は19日、ウクライナ情勢を巡る会合を開いた。ロシアはウクライナがラトビアなどバルト3国からドローン攻撃を仕掛けようとしていると主張し、ラトビアへの攻撃を示唆して威嚇した。ラトビアは「全くのうそだ」と反論し、応酬となった。ロシアのネベンジャ国連大使は「ウクライナのドローン部隊が既にラトビアに派遣されている」と主張。ロシアの情報機関はラトビアの意思決定機関の座標