BTSのJUNG KOOKが、ファッションブランド「Calvin Klein（カルバン・クライン）」の歴史上初となる、自身がデザインに参加したコラボコレクション「CKJK」を発表した。5月18日（現地時間）、Calvin Kleinは公式SNSを通じて「開放的な道路の自由さを連想させる映画のようなコラボレーションであり、JUNG KOOKが自らデザインした初のコレクションだ」と公式に発表し、世界中の注目を集めた。【写真】JUNG KOOK、コラボコレクション「