コンビニ弁当の底が不自然に膨れ上がり、ごはんが多く入っているように錯覚させる“上げ底”は以前から指摘される。このたび、“コンビニ飯”に関する新たな違和感が報告された。先日、ファミリーマートの「オールドファッションドーナツ（チョコ）」（税込135円）に塗られているチョコの少なさを指摘するXのポストが大きな反響を集めた。同商品のパッケージではドーナツの約半分にチョコが塗られていたが、当該ポストに添付さ