今月11日から13日までの全国のスーパーなどで販売されたタマゴの平均価格は、10個入りの1パックあたり309円で、先月より1円の値上がりとなりました。2か月前と並ぶ過去最高値で、平年に比べると2割以上の水準で高止まりしています。また、鶏もも肉の平均価格は100グラムあたり154円と先月から3円値上がりし、最高値を更新しました。農水省は、鳥インフルエンザの流行で減少していたニワトリの数は回復傾向にあるとしていますが、猛