鉄筋なら10億円超えB’z稲葉浩志（61）が軽井沢に建築中の別荘が豪華すぎて、地元住民からクレームがついたという報道があった。『週刊新潮』が報じたところによると、別荘の敷地は5000平米。東京ドームよりちょっと広い面積だから、地元民もビックリだろう。記事によれば、敷地には居宅に加え、ログキャビンや露天風呂、ジム、スタジオも併設されているという。記事中の地元不動産業者の話では、土地は４億円弱。建物は全部合わせ