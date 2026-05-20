俳優・反町隆史が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（7月20日スタート、毎週月曜後10：00）の追加キャストが20日、発表された。【ソロ写真】新生『GTO』の教職員たち工藤阿須加、高橋メアリージュンら多彩藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が