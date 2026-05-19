TBS系日曜劇場「GIFT」で、破天荒なアート作家を演じている女優の山口智子（61）だが、役柄のユニークさに負けず劣らず、このところ入れ込んでいるのが自身のYouTubeチャンネル「山口智子の風穴!?」での活動だ。【もっと読む】唐沢寿明のテレ東「コーチ」がフジ月9超え！ 妻・山口智子と“還暦パワー”で独立後も視界良好同チャンネルは2023年7月に開設。〈日々に開ける“風穴”から、新鮮な未来を呼び込む旅の記録〉というコ