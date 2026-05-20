◇ア・リーグマリナーズ−ホワイトソックス（2026年5月19日シアトル）マリナーズの本拠地で開催されているホワイトソックス戦（19日、日本時間20日）で、異常事態の珍事が発生した。試合中盤あたりから、球場の右翼観客席上段で大量の男性集団が上半身裸で上着をふりまして熱狂。大声でマリナーズを応援し、試合放送中に何度も映像が映しだされた。その数は約300人ほどの大集団となり、異様な雰囲気が球場ににじみ出た。