Prime Videoは映画『国宝』を、きょう20日からデジタル購入配信を開始した。6月6日から見放題独占配信される。【映像】あの感動が自宅で楽しめる映画『国宝』予告映像本作は第49回日本アカデミー賞で最優秀作品賞、最優秀主演男優賞を含む最多10部門の最優秀賞を獲得。日本国内の観客動員数1415万人、興行収入200億円を突破し、邦画実写映画の歴代興行収入ランキングを22年ぶりに更新するという歴史的快挙を成し遂げた。吉