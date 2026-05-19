仏の俳優ジャン・レノ（77）が19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。現在の妻との充実ぶりを語った。レノはこれまで3人と結婚しそれぞれに2人の子どもをもうけた。「私はとても幸運なことに、その子どもたちの母親、離婚した奥さんとも今とても良い関係、友だち関係にあるのでそれは幸運だと思います」と語った。レノは「私は人生で難しいことが2つあると思うんですけど2人でカップルとして生きること