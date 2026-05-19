トランプ大統領が「くら寿司」のアメリカ子会社の株式を取得していたことがわかりました。アメリカ政府倫理局の資料によりますと、トランプ大統領は2026年2月、「くら寿司USA」の株式を取得していて、金額は日本円で約1億6000万円から約8億円の範囲内だということです。このほか、1月から3月の間に半導体大手「エヌビディア」の株式なども取得していました。