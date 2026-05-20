朝ドラ第114作目『風、薫る』（NHK総合）の放送開始から1カ月半。前作『ばけばけ』につづき、本作もまた転換期にあった明治を舞台にしている。「病人の世話＝卑しい身分がする仕事」という価値観が根強かった時代、日本で初めて正式な看護教育を受けたふたりのトレインドナースをヒロインに据え、職業としての“看護”の確立に挑んだ女性たちの歩みを描く。モデルとなった大関和と鈴木雅は、のちに“明治のナイチンゲール”と呼