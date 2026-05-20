DeNAが新外国人としてメジャー通算11勝でホワイトソックス傘下3Aのオスバルド・ビド投手（30）を本格調査していることが19日、分かった。ドジャース・大谷を通算5打数無安打で3三振に抑えている「大谷キラー」。チームは将来的な先発陣の柱と期待して尾形を、山本祐との交換トレードで獲得したばかりで、28年ぶりリーグ制覇へ本気の補強策に動いている。投手陣の整備が課題となっているDeNA。関係者によると、水面下でビドの獲