エアコンの使用時に電気代を節約する方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが自衛隊が伝授する、「エアコン」使用時の“節電法”です！公式アカウントは「エアコン代が半減？？」と投稿した上で、「実はエアコンの電気代が高くなる最大の原因は、室外機が『熱中症』になっているから」「室外機が熱くなると、熱を外に逃がせなくな