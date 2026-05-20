沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し2人が死亡した事故で、国土交通省が近く、死亡した船長を海上運送法違反の疑いで刑事告発する方針を固めたことが、関係者への取材でわかりました。この事故はことし3月名護市辺野古沖で船が転覆し、女子高校生など2人が死亡したものです。関係者によりますと、転覆した不屈丸に乗っていて死亡した金井創船長（当時71）を国交省は週内にも海上運送法違反の疑いで刑事告発することがわかりました。