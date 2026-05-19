【ローソン】で引ける【一番くじ】から登場したのは、「星のカービィ」の可愛らしい新作グッズ。A賞からH賞に加え、ラストワン賞まである種類豊富なラインナップ。日常的に使えるアイテムが多い分、つい何度もチャレンジしたくなるかも。今回は「もれなく全部カワイイー」と語る@ftn_picsレポーターHaruさんが引き当てたアイテムをご紹介します。 ドリンクの色合いで変化を楽しめる コロ