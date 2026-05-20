大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】相手力士を困惑させた「実際の取組」大相撲の土俵で、ベテラン力士が土俵際でもつれ合った際、館内に突如として苦悶の声が響き渡る一幕があった。予期せぬ展開に、対戦相手の若手力士も思わず困惑して体を硬直させ、ファンからも「どうしたの」「大丈夫か？」と心配の声が殺到した。序ノ口三枚目・兎富士（伊勢ヶ濱）が序ノ口八枚目・森麗（大嶽）を押し倒しで下し