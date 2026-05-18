世界選手権団体戦英国・ロンドンで今月10日まで行われた卓球の世界選手権団体戦で、ルーマニア女子が26年ぶりに表彰台に上った。一方、試合直後に卓球台の上に立ち歓喜を爆発させた行動が物議に。大会後、運営責任者は事件の余波を明らかに。「テーブルがたわんでしまった」とダメージを振り返った。問題となったのは現地8日に行われた女子準々決勝。ルーマニアがフランスを3-1で破り、メダルを確定させた。2000年大会以来、26