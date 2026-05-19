「千本鳥居」で知られる京都市伏見区内の伏見稲荷大社で、外国人男性が参道の竹に落書きしているとする動画がSNS上で投稿され、迷惑行為だと批判が相次いでいる。この騒ぎを受けて、伏見稲荷大社は2026年5月19日、「他の参拝者のご迷惑となるほか、境内景観を損なう行為」だとして、マナーを守るよう公式サイトで呼びかけた。「止めて下さい！」と大声を上げると...鳥居が並ぶ坂道の参道で、黒っぽいTシャツに短パン姿の外国人男性