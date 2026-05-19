5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき、25）と山中柔太朗（24）が16日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「【衝撃】塩崎の実家に行ったら太智も知らない新事実発覚!!」と題し、まさかの“本人不在”で山中が塩崎の実家を訪れる様子が公開され、さらには塩崎本人に内緒で実家で犬が飼われていたことが明かされた。【動画】「おもしろすぎる笑笑」塩崎の実家で“内緒”で飼われていた犬が紹介され