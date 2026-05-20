モスバーガーは5月20日(水)から、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で、原材料に動物性食材を使用しない「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」を発売する。価格は税込620円。あわせて、「ソイパティ」シリーズ全ラインアップをリニューアルする。モスバーガーは、「さまざまな事情･志向があるお客様同士が安心してともに食事を楽しんでほしい」という考えのもと、フードダイバーシティに対応した商品開発を進めてきた