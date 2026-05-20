フリーアナウンサーの神田愛花（45）が20日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。2018年に結婚した夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（54）との生活を語った。同番組には「ロッチ」コカドケンタロウがゲスト出演。結婚に興味がなく、そのメリットが分からないというコカドに対し、神田は「結婚して良かったと思う瞬間」として、「寝る前にその日の出来事を共有できる」を挙げた。神田は「お