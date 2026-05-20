ＭＬＢの台風の目となっているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）を巡り、今後の?去就問題?に関する米報道が日増しに過熱している。村上は２年３４００万ドル（約５３億円）の小規模契約でメジャーでのキャリアをスタートさせ、１９日（日本時間２０日）の試合前までにア・リーグ単独トップとなる１７本塁打をマーク。ＭＶＰの常連であるジャッジ（ヤンキース）も凌駕する大爆発で、全米の度肝を抜いた。しかも、村上に