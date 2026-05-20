5月18日（月）深夜に放送された『あのちゃんねる』では、ゲストのオズワルド伊藤俊介からとんでもない爆弾発言が飛び出す場面があった。【映像】オズワルド伊藤、爆弾発言！「嫌いな先輩芸人」を聞かれ…“超大物芸人”の名前を告白！この日は、「あのサッカー部」第2弾を放送。JO1とINIのサッカー好きなメンバー12名で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE」をゲストに迎え、さまざまなサッカー対決が繰り広げられた。最初の