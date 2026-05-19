梅雨前の今こそチェックしておきたいのが、雨の日に便利な撥水機能がついたアイテム。日常のコーデに無理なく取り入れるなら、デザイン性にも優れたアイテムを選びたいところです。今回は【グローバルワーク】から、40・50代の大人世代のデイリーコーデにちょうどいい撥水アイテムをピックアップしました。ぜひ売り切れ前にチェックして、梅雨を快適に乗り切る準備を始めてみては。 体型カバӦ