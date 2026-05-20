コンビニやスーパーの商品に見られる二重底の弁当箱への疑問がSNS上で大きな注目を集めている。「弁当の上げ底はもはや『別にいいよそれで』くらいの感覚だけれど、こーゆー二重底をやっている店が『プラスチック資源削減のためにビニール袋の配布を廃止しております』とか店内放送で流してるとどの口でソレ言うかとか思っちゃう」と問いかけたのは同人作家でコスプレイヤーの雷電定之丞さん（@sylvania_raiden）。【写真】弁当の