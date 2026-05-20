回転寿司のスシローでは、2026年5月20日から料理研究家のリュウジさんと声優の安元洋貴さんが監修した「至高のバズメニュー」のおすし5品とサイドメニュー1品を全国で販売しています。構想から約1年かけたこだわりの味自炊の楽しさを広めるためにさまざまなメディアで活躍し、SNSなどの総フォロワー数が1130万人の「料理のお兄さん」こと料理研究科のリュウジさんと、ナレーション活動や数多くのアニメやゲーム作品に出演している