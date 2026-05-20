お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。同期の元「プラス・マイナス」岩橋良昌さんにXでブロックされていることを明かしました。【画像】ブロックが確認できるスクショ「悲しい そういうもんですかね」真栄田さんは「同期のプラスマイナス岩橋にブロックされていた。年とると友達がいなくなっていくね」とつづり、スクリーンショットを1枚公開。画面には「@meaeeeeenさんはあなたをブロ