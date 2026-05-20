元俳優の市村優汰（18）が配信するTikTok投稿に疑問の声が上がっている。俳優の市村正親（77）と篠原涼子（52）元夫妻の長男だ。【こちらも読む】性的暴行事件から9年、高畑裕太「声明」に賛否両論のウラ…見え隠れする母淳子の庇護と完全自立への歩み5月4日配信の2本の投稿は、自宅と思われる広いリビングでダンスをする優汰の目の前をぬいぐるみを抱いた篠原が横切り、その後は市村が横切るという動画で《ママ？パパ…？》と