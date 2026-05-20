米メディア「ヘビー」は１９日（日本時間２０日）にドジャースのエドウィン・ディアス投手（３２）に持ち上がった闘鶏問題に関与した疑いについて「チームはその件に関して朗報を得た」と報じた。右ヒジ遊離体（通称ネズミ）を受け離脱しているディアスに対して米全国紙「ＵＳＡトゥデー」は１５日（同１６日）に故郷プエルトリコで「違法闘鶏」に関与した疑いがあると報じ、これを受けて動物愛護団体などが声明を発表してＭＬ