球団発表…徳島で27イニングで34K、防御率2.33ソフトバンクは20日、元広島右腕で四国アイランドリーグ・徳島でプレーする小林樹斗（たつと）投手を育成契約で獲得したと発表した。背番号は「165」。小林は智弁和歌山から2020年ドラフト4位で広島に入団。2021・2022年と1軍でプレーしたが、2022年に右肘を疲労骨折して以降は故障に泣き、2024年に戦力外通告を受け、育成契約になった。しかし昨季も支配下復帰はならず、2年連続