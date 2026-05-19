【前後編の後編／前編を読む】父の暴力に耐えていた母が…「全裸で顔を輝かせていた」目撃してしまった小5の光景が42歳男性の人生をどう変えたのか中浜雄輔さん（42歳・仮名）は、結婚を「とうにあきらめた」と語る。地方の小さな町で生まれ育ったが、祖父が家族に暴力をふるい、祖父の亡きあとは父が母を殴る環境だった。表向きは人格者の経営者だった父を、雄輔さんはただただ嫌悪した。父の不倫を母は受け入れていたが、母